Wald für Mensch und Umwelt erhalten

Altlußheim.Für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sollen die Fördermaßnahmen der neu aufgestellten Verwaltungsvorschrift „Nachhaltige Waldwirtschaft“ eine passgenaue und schnelle Unterstützung sein. Dies ist nötig, da sich die Wälder in Baden-Württemberg in einer Ausnahmesituation befinden. Der Klimawandel hat den Wäldern mit Dürre, Hitze und Schädlingen stark zugesetzt. Oberstes Ziel ist es, den Wald mit allen seinen Leistungen für Mensch und Umwelt zu erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Landesforstbehörde.

Ein Bestandteil der neuen Fördermaßnahmen werde die Unterstützung der Waldbesitzer bei der Aufarbeitung von Schadholz sein. Der Fördersatz konnte auf 6 Euro je Festmeter (ohne Rinde) erhöht werden. Begleitet wird diese Maßnahme durch weitere Förderungen, welche zur Aufarbeitung ergänzt werden können. Zentraler Bestandteil sind auch attraktive Pauschalen und Vereinfachungen bei der Förderung einer anstehenden Wiederbewaldung. Zudem wurde ein komplett neues Maßnahmenpaket zur Förderung des Waldnaturschutzes geschaffen.

Die Förster des Kreisforstamtes beraten gerne über die Neuerungen, um Waldbesitzer in dieser Situation bestmöglich zu unterstützen. zg

Info: www.foerderwegweiser. landwirtschaft-bw.de

