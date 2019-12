Altlußheim.Das evangelische Familienzentrum Regenbogen beteiligt sich erneut an der Aktion „wandernder Adventskalender“ der christlichen Gemeinden im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft. In ökumenischer Verbundenheit öffnen sich in diesem Advent an verschiedenen Häusern in Hockenheim, Reilingen, Alt- und Neulußheim täglich die Türen und Fenster.

Am Dienstag, 17. Dezember, 18 Uhr, werden einige Fenster der Kindertagesstätte Regenbogen, Rheinhäuser Straße 26, zu diesem Anlass gestaltet. Es gibt ein kleines Rahmenprogramm mit Musik, Textbeitrag und Gebet. Alle Interessierten, die in der oft stressigen Vorweihnachtszeit kurz innehalten und sich gemeinsam auf Weihnachten freuen wollen, sind eingeladen. Im Anschluss können sich die Gäste bei einem gemütlichen Beisammensein im Hof der Kita austauschen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.12.2019