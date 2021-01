Warnung vor Hochwasser

Altlußheim.Tauwetter und der Regen in den vergangenen Tagen sorgen bei Städten und Gemeinden, die an Flüssen liegen für Alarmbereitschaft. Das Ordnungsamt der Gemeinde Altlußheim teilt mit, dass in vielen Landesteilen Flüsse und Bäche ansteigen werden. Auch in Altlußheim werden der Rhein wie auch Kriegbach und Wagbach ihre Betten verlassen. Es ist daher zum bevorstehenden Wochenende mit einem starken Hochwasser zu rechnen. Der Bauhof der Gemeinde ist derzeit unterwegs und sperrt alle Wege zum Rhein und die Zugänge auf die Dämme. Die Feuerwehr hält Sandsäcke bereit und prüft in regelmäßigen Abständen die Dammbereiche. Das Ordnungsamt bittet die Bevölkerung keinesfalls die Dämme zu betreten und die Absperrungen der Gemeinde zu beachten.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.01.2021