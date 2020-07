All politics is local. Alle Politik ist lokal. Die Weisheit des einstigen Sprechers des US-Repräsentantenhauses Tip O’Neill gewinnt in den kommenden 100 Tagen an Bedeutung. Denn es geht um mehr als die Frage, ob der nächste US-Präsident Donald Trump oder Joe Biden heißt. Am 3. November steht auch das Vorhaben des amtierenden Oberbefehlshabers der amerikanischen Streitkräfte zur Abstimmung, die Truppen aus Deutschland teilweise abzuziehen. 9500 von 35 000 Soldaten stehen zur Disposition.

Zur Erinnerung: Ramstein in der Pfalz ist das maßgebliche Drehkreuz für die Versorgung der weltweiten US-Einsätze, vor allem im Irak oder in Afghanistan. Nebenan in Landstuhl steht das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb der USA. Über das „European Command“ in Stuttgart koordinieren die USA ihre Truppen in rund 51 Ländern. In Wiesbaden liegt das Europa-Hauptquartier des US-Heeres.

Der mögliche Abzug mag geostrategisch begründet sein, vielleicht aber auch emotional. Im Zorn über das von den Deutschen verfehlte Zwei-Prozent-Ziel der Nato nimmt der Berserker im Weißen Haus eine Schwächung des eigenen Militärs und der Nato billigend in Kauf. Den Deutschen darf das nicht egal sein. An den US-Truppen hängt eine gigantische zivile Infrastruktur. Wer weiß das besser als etwa die Mannheimer oder die Heidelberger? Oder die Menschen in der Westpfalz? Über den Kaufkraftverlust durch einen Abzug der Soldaten muss man nicht diskutieren. Auch die Menschen in den nordbayerischen US-Militärstandorten Ansbach und Grafenwöhr sind alarmiert. „Wenn die nicht wären, wären wir auch nicht“, heißt es dort.

Mit unserem Schwerpunkt zur US-Wahl wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, heute und in den kommenden Wochen noch ausführlicher über die anstehende Präsidentenwahl in den USA informieren. Weil es auch um uns geht. All politics is local.

