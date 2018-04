Anzeige

Altlussheim.18 Jungen und Mädchen feierten in der Kirche St. Johannes Nepomuk gestern in einem Festgottesdienst ihren Weißen Sonntag. Der Gottesdienste stand unter dem Thema: „Jesus, wo wohnst du?“ Zur Erstkommunion gingen in diesem Jahr in Altlußheim folgende Kinder: Melina Biber, Jaron Blem, Marlon Burkhardt, Vanessa Caravotta, Leonardo Del Nobile, Gjon Demiri, Oskar Dzikowski, Julian Gaisbauer, Fabian König, Gabriel Krasniqi, Patrick Laxa, Vincent Müller, Luis Mustapic, Emily Neuhold, Lars Schalk und Elisa Schuster, Karlo Veselcic und Evan Willaredt. zg/Bild: Schwindtner