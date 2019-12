Welpe ertrinkt im Teich

Altlußheim.Die Stunden der Ungewissheit haben für die Besitzer des erst fünf Monate alten Chihuahua-Welpen ein trauriges Ende genommen, wie wir bereits online berichteten. Im Garteinteich auf dem Anwesen des Besitzers sei der Hund ertrunken, heißt es in einer Polizeimeldung.

Noch am Montagmittag haben die Besitzer des Vierbeiners zunächst eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Sie mutmaßten, dass ein Unbekannter ihren Welpen zwischen 13.30 und 14 Uhr aus dem eingezäunten Gelände im Sportplatzweg gestohlen hatte. Diese Straftat hat die Polizei nach den neuesten Erkenntnissen jetzt dementiert.

Mitgefühl in den Kommentaren

Die Meldung sorgte in den Netzwerken für viel Wirbel – etliche Leser unserer Internetseite haben sich spontan an der Suche beteiligt und ihr Mitgefühl in der Kommentarspalte zum Ausdruck gebracht. Unter anderem „Oh mein Gott wie fürchterlich“, ist dort zu lesen. pol/nina

