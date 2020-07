Wer Glaube in sich trägt – der spürt ihn

Altlußheim.Das nächste Turmsingen der evangelischen Kirchengemeinde findet am Samstag, 11. Juli, um 19.10 Uhr statt. Zu hören sein wird denglische Musik von den Wise Guys wie „Lichterloh“. Die Texte sind auf der Homepage zu finden und liegen vor der Kirche aus, wie die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Der Gottesdienst zum fünften Sonntag nach Trinitatis wird am Sonntag, 12. Juli, um 10 Uhr auf dem Youtube-Kanal „EvKiAltlussheim“ zu sehen sein. In der Predigt geht Pfarrer Matthias Zaiss darauf ein, dass der Glaube zwar nicht jedermanns Sache ist, aber wer ihn in sich trägt, spürt, dass dieser trägt und erträgt. Dafür gilt es zu beten und sich einander zu ermutigen.

Das Manuskript des Gottesdienstes liegt wie auch der Wochenbrief am Samstag und Sonntag vor der Evangelischen Kirche aus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.07.2020