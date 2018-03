Wer hilft bei Putzaktion?

Anzeige

Altlußheim.Der „Dreck-weg-Tag“ der Gemeinde findet am Samstag, 24. März, von 9 bis 12 Uhr statt. Treffpunkt ist vor dem Feuerwehrhaus.

Engagierte Bürger werden dem unachtsam in die Natur geworfenen Müll auf den Leib rücken. Vor Ort werden Gruppen gebildet, die dann in die vorgegebenen Sammelgebiete gehen. Der vorgefundene Müll wird in Müllsäcken gesammelt. Diese werden von Bauhofmitarbeitern eingesammelt und entsorgt. Festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung sind von Vorteil. Die Gemeinde wird Handschuhe, Müllzangen und Müllsäcke zur Verfügung stellen.

Nach Abschluss der Arbeiten gibt es für die Helfer ein Vesper und Getränke zur Stärkung.