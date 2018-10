Wer ist schuld, wenn trotzdem jemand auf dem Gehweg ausrutscht?

Altlußheim.Ein Blick aus dem Fenster lässt den ersten Schnee des Jahres noch in weiter Ferne scheinen, doch der Winter naht mit großen Schritten. Zumindest im Gemeinderat, der in seiner jüngsten Sitzung über die Änderung der Streupflichtsatzung beriet.

Das Dokument war seit 1989 nicht mehr aktualisiert worden. Als Grundlage diente eine Mustersatzung des Gemeindetages, die minimal bearbeitet wurde. Die Reinigungs-, Räum- und Streupflicht betrifft in Zukunft nicht nur Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, die an einer Straße liegen, sondern auch solche, die von der Straße eine Zufahrt oder einen Zugang haben. Betroffen sind also sogenannte „Hinterlieger“, deren eigene Grundstücksgrenze nicht auf die Straße stößt. Anlieger sind künftig auch verpflichtet, die Baumscheiben im Gehwegbereich zu säubern und beispielsweise Abfall zu entfernen.

Bis zu 500 Euro Strafe

Die Zeiten für das Einsetzen der Räum- und Streupflicht liegen weiterhin so, „dass der normale Tagesablauf und der diesem vorangehende Hauptberufsverkehr geschützt wird“. Gehwege müssen von Montag bis Freitag bis 7 Uhr geräumt sein, samstags bis 8 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr. Die Pflicht endet um 20 Uhr. Wer diese Verpflichtungen nicht erfüllt, handelt ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße zwischen 5 und maximal 500 Euro bestraft werden.

Mit dem einstimmigen „Ja“, dass diesen Tagesordnungspunkt abschloss, hätte es erledigt sein können. Doch zuvor stellte Dr. Holger Porath (Grüne) eine Frage, die, wie sich herausstellte, allen unter den Nägeln brannte: Was passiert, wenn trotz gestreutem Gehweg jemand stürzt? Eine Antwort musste ihm die Gemeinde verständlicherweise schuldig bleiben. „Das wird in jedem Fall in die (privatrechtliche) Einzelverhandlung gehen“, erklärte Hauptamtsleiter Stefan Kuhn. Bürgermeister Uwe Grempels ergänzte, dass sich der Einzelfall mit einer Satzung nicht klären lasse.

Nur ein Gummiparagraf

Eine (übrigens nicht neue) Formulierung in der Satzung schien solche Einzelfälle jedoch geradezu zu provozieren. Wenn nämlich nach dem Räumen weiterer Schnee fällt oder Glätte auftritt, „ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen“. Kay Schweikert (CDU) war damit nicht ganz zufrieden: „Wie realisiere ich denn unverzügliches Streuen, wenn ich arbeite? Soll ich den Nachbarn beauftragen? Und wenn der auch nicht da ist?“ In einem solchen Fall bliebe wohl nur ein Hausmeister, so Kuhn.

Werner Köhler (Freie Wähler) sprach von einem „Gummiparagrafen“ und ergänzte: „Aber es scheint ja so zu sein, dass der, der Wille zum Streuen zeigt, auch durchkommt.“

Am Ende schienen alle ähnliches Vertrauen zu haben wie Christoph Beil (SPD), der sagte: „Diese Satzung ist fast so alt wie ich; es ist gut, das wir sie angehen. Und Einzelfällen muss die Verwaltung eben mit der nötigen Sorgfalt nachgehen.“ sb

