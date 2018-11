Wer macht mit bei Krippenspielen?

Altlussheim.Kinder aller Altersgruppen, die einmal Maria, Josef, einen Engel oder einen Hirten darstellen wollen, sind zu den Krippenspielproben der evangelischen Kirchengemeinde eingeladen. In diesem Jahr gibt es zwei Krippenspiele, um 15 Uhr und um 17 Uhr.

Für das Krippenspiel im Kindergottesdienst um 15 Uhr sind Treffen am Montag, 3. und 17. Dezember, um 16.30 Uhr vorgesehen mit der Generalprobe am Samstag, 22. Dezember, um 10 Uhr in der Kirche. Für das Krippenspiel im Familiengottesdienst um 17 Uhr sind Treffen am Dienstag, 20. und 27. November sowie 4., 11. Dezember und 18. Dezember vorgesehen, jeweils um 16.45 Uhr, mit der Generalprobe am Samstag, 22. Dezember, um 15 Uhr in der Kirche.

Beide Krippenspiele werden am Heiligabend in der evangelischen Kirche aufgeführt. Die Proben finden im Emil-Frommel-Gemeindehaus in der Rheinhäuser Straße 33 statt. Anmeldung beim Gemeindediakon Jascha Richter per E-Mail an jascha.richter@kbz.ekiba.de oder unter Telefon, 06205/3 07 99 55, oder im evangelischen Pfarramt, Telefon 06205/3 24 02. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018