Altlußheim/Neulußheim.In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden drei Diebstahlsdelikte in Altlußheim bekannt, ein möglicher Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit.

In der Johann-Sebastian-Bach-Straße entwendeten Unbekannte aus einem Handwerkerfahrzeug mehrere Baumaschinen und Werkzeuge für den Heizungsbau, unter anderem einen Bohrhammer, ein Biegegerät, ein Abgasmessgerät und einen Akkuschrauber. Außerdem wurden aus einer Werkstatt in der Johann-Sebastian-Bach-Straße unter anderem ein E-Bike, Bauwerkzeuge, ein Modellhubschrauber, einen Modellpanzer und Zigarren gestohlen.

In der Anne-Frank-Straße entwendeten Unbekannte am Mittwoch kurz vor 5 Uhr einen Rasenmäherroboter, inklusive Ladestation, ein Bobbycar und einen Buggy aus einem Gartengrundstück. Der Diebstahlsschaden geht in die Tausende. Die Ermittlungen des Polizeipostens Neulußheim dauern an. pol