Werner Köhler ist „Chef de Plakat“

Altlußheim.„Freie Wähler stürmen mit Volldampf den Gemeinderat in Altlußheim“ so titelte die Tageszeitung im Jahr 1989 nach der Wahl. Kurz davor hatten sich die Freien Wähler bei einem Treffen in einer Altlußheimer Scheune gegründet. Auf einem alten Futtermittelsack wurden damals vor 30 Jahren Namen potentieller Gemeinderatskandidaten notiert. Diese und viele weitere Anekdoten der letzten drei Jahrzehnte erzählten sich die FW-Mitglieder und deren Familien bei der Jubiläumsveranstaltung am vergangenen Samstag.

Ursula Kirschner, Gemeinderätin und Vorsitzende der Freien Wähler, begrüßte die Gäste und stieß gemeinsam mit den Mitgliedern, den Familienmitgliedern sowie den Ehrengästen auf drei Jahrzehnte erfolgreiche Kommunalpolitik an.

Lob für den „Talentscout“

Als Festredner hatten die Freien Wähler Bürgermeister Uwe Grempels eingeladen. Bevor er darauf einging, wie 1989 nicht nur „im Großen, sondern auch in Altlußheim auf kommunalpolitischer Ebene Geschichte geschrieben wurde“, erinnerte er sich daran, wie er vor 30 Jahren seine Heimat Rumänien verließ und mit seiner Familie nach Altlußheim zog – sich dann allerdings für die SPD entschied. Hier ist der „Talentscout“ der Freien Wähler gescheitert, wie die FW mitteilen.

„Die Freien Wähler haben Altlußheim mitgeprägt“, betonte Bürgermeister Uwe Grempels. „Und sie übernehmen die wichtige Funktion als Verbindung zwischen den Bürgern und der Gemeinde.“ Gerade in Zeiten, in denen sich die Menschen immer weiter von Institutionen entfernen, seien solche Bindeglieder besonders wichtig. Grempels lobte die Freien Wähler als Bereicherung für die ganze Gemeinde.

Nach der Festrede stand eine ganz besondere Ehrung auf dem Abendprogramm. Bei den Freien Wählern als „Chef de Plakat“ bekannt, weil er bei Wahlkämpfen ein Rundum-Sorglos-Paket vom Kleben über das Aufstellen bis zum Reparieren der Plakate lieferte, als Talent-scout, der nur einmal beim heutigen Bürgermeister Uwe Grempels zu langsam war, wurde Werner Köhler bei der Jubiläumsfeier zum Ehrenmitglied ernannt. Fraktionssprecher Klaus Oettinger bezeichnete Werner Köhler als „Motor und Seele“ der Freien Wähler. „Werner Köhler prägte die Fraktion in 30 Jahren wie kein anderer, sie trägt seine Handschrift“, sagte Oettinger. Mit Urkunde und Ehrennadel bedankte sich der Vorstand für den unermüdlichen Einsatz.

Nach Reden und Ehrungen wurde das Buffet eröffnet und die Band „Speedy Gonzales“ sorgte für das musikalische Abendprogramm. aro

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 13.11.2019