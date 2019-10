Wie wird das Wetter?

Hallo Kinder! Normalerweise können Menschen nicht in die Zukunft schauen. Aber wie kann es dann sein, dass im Wetterbericht in der Zeitung, im Radio oder Fernsehen schon mehrere Tage im Voraus gesagt werden kann, ob es regnen soll oder ob die Sonne scheint? Der Wetterbericht für Deutschland kommt hauptsächlich aus Offenbach – eine Stadt in der Nähe von Frankfurt am Main. In Offenbach sitzt der DWD, der Deutsche Wetterdienst. Um das Wetter möglichst genau vorhersagen zu können, brauchen die Mitarbeiter viele Informationen. Die bekommen sie von Satelliten aus dem Weltall, sogenannten Messbojen, die auf den Ozeanen schwimmen – auch Schiffe und Flugzeuge sind teilweise mit Messstationen ausgestattet. Ein Computerprogramm sammelt all diese Daten und erstellt acht Mal am Tag eine Zusammenfassung aus der sich der Wetterbericht ergibt. Die Daten geben unter anderem Auskunft über die Temperatur, den Wind oder die Feuchte. Daraus wiederum entstehen Aussagen über Regen und oder Nebel. Die Experten vom DWD sagen, dass auf diese Weise das Wetter für die kommenden 15 Tage grob vorhergesagt werden kann.

