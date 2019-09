Wie wird der Ort fit für die Zukunft?

Altlußheim.Umweltbewusst, naturverbunden und zukunftsorientiert zeigte sich der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Dies schlug sich zunächst in zwei Anträgen aus den Reihen der Fraktionen nieder. Die SPD regte an, an der Trauerweide am Rheinufer einen „Treffpunkt für alle Generationen“ zu schaffen. Ein solcher Aufenthaltsbereich fehlt nach Ansicht der Sozialdemokraten und wäre die

