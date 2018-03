Anzeige

Bei der Innung zu Gast

„Anhand von Frisuren, originalen Werkzeugen und Dokumenten lässt sich vieles sehr gut erklären“, so Dörr, der beispielsweise in seiner Funktion als Vorsitzender des Fördervereins schon bei der Mannheimer Friseurinnung zu Gast sein durfte und dort historische Schnitte und Rasuren vorführen konnte. Über 50 Reinigungsstunden mussten zudem für eine Generalreinigung des Inventars aufgebracht werden, so Dörr abschließend.

„Der Kassenbestand ist sehr zufrieden stellend“, war die Auffassung auf den Kassenbericht von Karola Krauß. Viele Zuwendungen seien wieder eingegangen, zudem sei der Verkauf verschiedener Strickwaren bei den Weihnachtsmärkten in Altlußheim und Otterstadt sehr ergiebig gewesen. Die beiden Revisoren Alwin Göck und René Hoffmann bestätigten die einwandfreie Kassenführung.

Unter Punkt „Verschiedenes“ verwies Willi Dörr auf das im Laufe des Jahres geplante Helferfest, das der Förderverein als Dankeschön für seine nimmermüden Mitglieder zu unternehmen beabsichtigt. rh

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.03.2018