Altlußheim.Dass er beim Einzug in die Hauptstraße 55 vor sechs Jahren dachte, die Räume des früheren Schlecker-Markts seien übertrieben groß für die Häusliche Pflege Sanitas, kann Matthias Schenk heute kaum noch glauben. „Wir platzen fast aus allen Nähten“, sagt der Geschäftsführer, wenn er anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Pflegediensts Bilanz zieht. Seit dem Umzug 2012 ist sein Team von fünf Mitarbeitern auf rund 40 angewachsen, und ein Ende dieser Entwicklung ist für den 53-jährigen gelernten Altenpfleger nicht abzusehen.

Dafür fallen Matthias Schenk mehrere Gründe ein. Der erste: „Wir haben einfach eine gute Mannschaft, die gute Arbeit macht und die jeden Patienten so behandelt, als wäre er der Erste.“ Einen Patienten abzulehnen, das gebe es bei der Häuslichen Pflege Sanitas nicht, zumal aufgrund des hohen Ausbildungsniveaus der Beschäftigten alle Qualifikationen vorhanden sind.

Weit über 200 Patienten versorgt das Team in Altlußheim und Umgebung, dabei reicht das Spektrum von der Grundpflege über die Betreuung von Demenzkranken, hauswirtschaftliche Versorgung bis hin zur Begleitung bei Einkauf, Arztbesuch oder Behördengängen. Sanitas übernehme „alles, was zuhause technisch möglich ist“, sagt der Firmengründer, der das Unternehmen 1998 mit zwei weiteren Kräften ins Leben rief – damals noch in Reilingen und an eine stationäre Einrichtung angegliedert.