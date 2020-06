„Wir sehen Land, aber die Liste ist lang“

Altlußheim.Schon von Weitem ist das Zwitschern und Zirpen der Vögel zu hören. Fröhlich watscheln die Gänse in der Freiflugvoliere am Eingang hin und her, weiter hinten fliegen die Wellensittiche in ihrem Gehege umher und gleich links sitzen die Lockentauben in ihrer neuen Unterkunft. Es ist eine Menge Arbeit, die Fred Bindschädel, Vorsitzender des Vogelvereins, und sein Team bereits in den Vogelpark

...