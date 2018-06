Wohngebiet im Ortssetter

Anzeige

Fütterungsverbote erweitert

Die Verwaltung möchte den Paragrafen erweitern um ein Fütterungsverbot für Raben, Elstern, Gänse und Nutrias, weil solche Tiere dort, wo sie in größeren Scharen auftreten, nicht nur Schäden an Gebäuden verursachen, sondern auch durch Verunreinigungen zu Beeinträchtigungen für Menschen führen können.

Unter „Belästigung der Allgemeinheit“ ist das Verbot aufgenommen, auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen Gegenstände wegzuwerfen. Die neue Polizeiverordnung soll am 1. Juli in Kraft treten.

Im Bereich der Kinderbetreuung besteht nach Ansicht der Verwaltung spätestens im kommenden Januar dringender Handlungsbedarf sowohl im Krippen- als auch im Kindergartenbereich. Sechs Krippenkinder und elf Kindergartenkinder, die angemeldet wurden, haben noch keine Plätze. Deshalb soll der Gemeinderat der Einrichtung einer Kleingruppe mit verlängerten Öffnungszeiten für maximal zehn Kinder im Kindergartenalter in der Kita Sonnenschein ab September zustimmen.

Eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe mit Altersmischung, jeweils mit verlängerten Öffnungszeiten, soll unter Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde eingerichtet werden, lautet der Vorschlag zur Bedarfsplanung Krippen- und Kindergartenplätze 2018/19.

Kanalsanierung für 350 000 Euro

Rund 350 000 Euro wird die Gemeinde in die Sanierung ihrer Kanäle investieren müssen. Die Planung für die Kanalsanierung 2018/2019 steht ebenso auf der Tagesordnung wie die Beauftragung der Verwaltung für die Ausschreibungen.

Auf der Zielgeraden ist der Bebauungsplan „Alte Gärtnerei“, der als Satzung beschlossen werden soll. Bei der Beteiligung der Öffentlichkeit seien keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht worden. Zu besprechende Bauanträge betreffen Bauvorhaben in der Hauptstraße 110 und in der Bertha-von-Suttner-Straße 23 sowie Umbau eines Wohnhauses und Neubau einer Lagerhalle in der Robert-Bosch-Straße 14.

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Adlerstraße 60a“ im Ortsteil Oberhausen der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen bringt der Gemeinderat keine Anregungen vor. Am Anfang der Sitzung haben die Besucher Gelegenheit für Fragen, Anregungen und Vorschläge, zum Abschluss stehen die Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung und des Bürgermeisters sowie Anfragen aus dem Rat auf der Tagesordnung. mm

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.06.2018