Wunderpillen, die helfen

Altlußheim.Im März spielten die „Brettlhupfer“ ihr Stück „Der Nächste bitte!“ im Emil-Frommel-Haus und amüsierten damit an fünf Tagen die Besucher. Es ging um den Allgemeinmediziner Dr. Biederbrock, der gerne pharmazeutische Eigenentwicklungen an seinen Patienten testete und damit Erfolge erzielte.

Die „Brettlhupfer“ spenden gerne ihren Überschuss für soziale Zwecke und dieses Mal hatten sie die Idee, das Geld dem „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes zukommen zu lassen. Brettlhupferin Marta Deppisch hatte sich bei den Aufführungen extra in Schwesterntracht geworfen, um den Besuchern das eine oder andere Gläschen „Wunderpillen“ direkt aus Dr. Biederbrocks Labor zu verkaufen. Natürlich waren nur harmlose Schokolinsen darin, aber die Gäste fanden es toll und spendeten mehr, als ein Glas kostete.

Bei der Theaterprobe war dann auch Tina Schönleber vom ASB zu Besuch, im Gepäck den „Wünschewagen“. Auf die Fragen der „Brettlhupfer“ beantwortete sie ausführlich. Stolz überreichten die Hobbyschauspieler eine Spende in Höhe von mehr als 1050 Euro, die an den Spieltagen zusammengekommen war. Strahlend nahm Tina Schönleber das dicke Geldbündel entgegen und plauderte dann ein wenig aus ihrem Erfahrungsschatz.

Der „Wünschewagen“ ist eine Einrichtung, die sterbenden Menschen egal welchen Alters einen sehnlichen letzten Wunsch kostenlos erfüllt. Das Team des ASB um den Wünschewagen in Mannheim umfasst 70 ehrenamtliche Helfer, bei denen viele Ärzte, Krankenschwestern, Sanitäter, Feuerwehrleute und auch Privatpersonen sind. „Es ist allen klar, dass wir mit sterbenden Menschen arbeiten, das muss man aushalten können“, erzählt Tina Schönleber.

Familientreffen oder Ballonflug

„Manchmal sind es einfache Wünsche, wie einen letzten Besuch auf dem Friedhof am Grab des Ehepartners und manchmal machen wir auch eine größere Reise, wie zum Beispiel an die Nordsee.“ Viele Menschen zieht es ein letztes Mal ans Meer. Der „Wünschewagen“ ist ein Ambulanzwagen, voll ausgestattet für die Bedürfnisse der Kranken. Es ist auch Fachpersonal dabei, falls das erforderlich ist. Meist sind es Angehörige, die anfragen, ob der letzte Wunsch erfüllt werden kann. Dann fängt Tina Schönleber an zu organisieren. Das kann ein Besuch im Musical sein, ein Ballonflug, eine Ausstellung oder einfach nur ein Familientreffen mit Kaffee und Kuchen. Es gibt auch ausgefallenere Wünsche, wie Elefanten streicheln oder ein Metallica-Konzert.

Es gibt fast nichts, was nicht versucht wird, möglich zu machen. Viele Institutionen oder Veranstalter unterstützen die Initiative auch mit ermäßigten Eintrittsgeldern. Tina Schönleber arbeitet daran, den „Wünschewagen“ bekannter zu machen, damit die Menschen von der Einrichtung profitieren können. „Es ist eine große Dankbarkeit, die uns entgegenkommt“, erzählt sie. Die „Brettlhupfer“ lauschten den Ausführungen und durften im Anschluss den Wagen besichtigen. „Eine tolle Sache, da ist unsere Spende super angebracht“, fasste Elke Schimmel zusammen. mb

