Zachäusgeschichte im Gottesdienst

Altlußheim.Unter dem Thema: „Mit Zachäus und Jesus an einem Tisch“ steht der Youtube-Gottesdienst mit Abendmahl der Evangelischen Kirche am Sonntag, 13. September, um 10 Uhr. Wer das Abendmahl in diesem Gottesdienst mitfeiern möchte, wird gebeten, zu Hause ein Stück Brot und einen Schluck Wein oder Traubensaft für jeden Mitfeiernden zu richten.

Pfarrer Matthias Zaiss geht auf die Zachäusgeschichte aus dem Lukasevangelium ein und setzt diese in Verbindung mit der Mahlgemeinschaft, die mit Jesus an einem Tisch sitzt. „Er will uns von unseren Bäumen, auf die wir uns selbst gesetzt haben oder von anderen geschoben wurden, herunterholen. Dies ist die frohe Botschaft, die im Youtube-Gottesdienst auf dem Kanal der Gemeinde deutlich wird“, erläutert Zaiss. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.09.2020