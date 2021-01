„Zeit für uns“ – und mit Enkel Maximilian

Altlußheim.Sie haben sich von Anfang an in der Kurpfalz wohlgefühlt, wollten deshalb bleiben und sind geblieben – auch nach einer beruflichen Veränderung. Katja und Hartmut Beck sind in den letzten fast genau zwei Jahrzehnten zu echten Altlußheimern geworden und fühlen sich in der Gemeinde am Rheinbogen so heimisch und wohl wie von Anfang an. Die Kurpfalz hatten sie ja für einige Jahre schon früher

...