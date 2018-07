„Ziele gesetzt und Hindernisse überwunden“

Anzeige

Bevor Grempels sich wieder verabschiedete, überreichte er gemeinsam mit Engelhardt den Sozialpreis an Maximilian Baser aus der 10 b für sein „vorbildliches Verhalten den Mitschülern und Lehrern gegenüber“ und für „besonderes Engagement für die zehnten Klassen“.

Um gute Erinnerungen für schwere Zeiten und das Wissen über Gott zu speichern, so Schulleiterin und Klassenlehrerin der 10 a Esther Osterroth, trage sie immer symbolisch dafür eine Powerbank bei sich. Genau so eine Powerbank bekamen die Schüler später zu ihren Zeugnissen als Andenken überreicht. Denn auch wenn mancher Schüler einst den Gedanken verspürte, Gebete würden nicht erhört werden, versicherte sie ihnen, dass Gott gute Gedanken über die Schüler und eine gute Zukunft für sie habe. Sie wünschte ihnen, dass die Wünsche aller Absolventen in Erfüllung gehen und dass sie gerne an ihre vergangene Schulzeit zurückdenken.

„Wir haben es alle geschafft“

„Als Klassenlehrer erlebt man ja so einiges“, begann Engelhardt, nun selbst in diese Rolle geschlüpft, die Rede der Klassenlehrer und präsentierte die „wertvollsten“ Geschenke, die er einst von seiner Klasse an seinem Geburtstag auf der Abschlussfahrt erhalten hatte. Trotz eines des Öfteren mal schwierigen Weges kämpften sie sich gemeinsam durch „den Frust und die gemeinsamen Erlebnisse“.

„Ich war sehr froh, dass ihr meine Klasse wart“, bedankte er sich. „Es war eine emotionale Zeit, die ich nicht missen will. Ihr habt es gut geschafft, wir haben es alle geschafft. Ihr seid für heute Abend die Sieger.“

Des Weiteren gaben auch die Klassenlehrer der 10 b, Elena Schmidt und Konstantin Laub, ein „bisher unveröffentlichtes und unbekanntes Gespräch zwischen zwei Lehrkräften“ zum Besten und blickten auch sehr dankbar auf die vergangenen Jahre mit der Klasse 10b zurück.

Die Klassensprecher Tom Berger, Enrique Beck, Maximilian Baser und Johannes Schwarzbauer bedankten sich in ihrer Rede nicht nur bei ihren Mitschülern, sondern auch bei ihren Eltern und Lehrern, die sie weit gebracht und ihnen „immer den Rücken gestärkt hatten“.

„Mit Dank geht es auch weiter“, begrüßte Engelhardt Andreas Siedler vom Freundeskreis der Markus-Schule. Um sich für ihr besonderes Engagement an der Markus-Schule und im Freundeskreis zu bedanken, überreichte Siedler kleine Präsentkörbe an Claudia Spitzer vom Freundeskreis, an den „Getränkelieferanten“ Michael Baser und an die Vorsitzende des Freundeskreises, Kerstin Köhler.

Die Fähigkeit zum Verzicht

Der neue Geschäftsführer der Markus-Schule, Friedemann Laub, konnte auch „erfreut feststellen, dass ihr hier in den vergangenen Jahren Wichtiges gelernt habt – die Fähigkeit zum Verzicht.“ Man solle sich nicht zu „einem schnellen Konsum verführen“ lassen, sondern immer daran denken, wie weise Verzicht manchmal doch sei. Man solle auf materiellen und seelischen Ballast verzichten. Worauf man aber nicht verzichten sollte, sei Gottes Segen.

Neben den mit Spannung erwarteten Zeugnissen wurde auch der Markus-Schulpreis verliehen. Dieser ging in diesem Jahr an Sarah Voerg aus der 10 b für ihre „außergewöhnlichen Leistungen beim Abschluss der Markus-Realschule“.

Bei diesem besonderen Event gingen die Lehrer natürlich auch nicht leer aus. Von den Absolventen bekamen die Klassenlehrer der 10 a, Esther Osterroth und Tobias Engelhardt, und 10 b, Elena Schmidt und Konstantin Laub, sowie Hausmeister Matthias Weber Präsentkörbe.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.07.2018