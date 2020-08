Zigaretten und Tresor erbeutet

Altlußheim.Kisten mit Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro und einen Tresor haben bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße in der Nacht zum Sonntag, gegen 2 Uhr, erbeutet. Sie waren über eine aufgehebelte Tür auf der Gebäuderückseite in das Geschäft eingedrungen und hatten die Verkaufsräume durchsucht. Den Tresor schraubten sie aus der Verankerung. Noch in der Nacht fand die Polizei einen Teil des Diebesguts im angrenzenden Feldgebiet. Das Revier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 06205/2 86 00. pol

