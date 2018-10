Zum Schutz der Natur wird jeder Vorfall angezeigt

Altlußheim.Die Verwaltung informierte den Gemeinderat darüber, dass ein unbekannter 68 Autoreifen am Straßenrand abgelagert hatte. Die Stelle befindet sich direkt am Radweg in Richtung Speyer auf Höhe der Einmündung der K4252 (verlängerte Hauptstraße) auf die B39. Die Reifen waren auf einer Parkbucht abgelagert worden.

Mehrere Anrufe von aufmerksamen Bürgern gingen im Laufe der Woche beim Ordnungsamt der Gemeinde ein, welche mitteilten, dass Reifen im Graben eines Radweges entsorgt wurden.

Der Bauhof der Gemeinde hat die Altreifen geborgen und sich um eine fachgerechte Entsorgung gekümmert. Der Gemeinde entstehen hierdurch Kosten, welche durch die Steuerzahler getragen werden müssen. Die Gemeindeverwaltung betont, dass es sich bei der illegalen Müllentsorgung um eine Bußgeld (bis zu 2500 Euro) bewehrte Ordnungswidrigkeit handelt. Zudem werde Strafanzeige gestellt.

Vermehrt werden auf Altlußheimer Gemarkung Bauschutt, Sperrmüll oder Gefahrenstoffe illegal entsorgt. Dazu kommt noch der Müll aus Haushalten, der in öffentlichen Abfallbehältern, in Grünflächen und auf öffentlichen Straßen achtlos entsorgt oder teilweise aus fahrenden Autos geschmissen wird, anstatt ihn in den eigenen privaten Müllgefäßen zu entsorgen.

Aus diesem Grund bittet die Verwaltung um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die beobachtet haben, wie die Reifen im Straßengraben abgeladen wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06205/39 43 30 zu melden. sb

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.10.2018