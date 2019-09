Zusammen mehr grün

Es war bereits aus den Artikeln unserer Reihe „Neu im Gemeinderat“ herauszulesen: Der sprichwörtliche frische Wind, den die neuen Ratsmitglieder in die Sitzungen tragen, ist nicht nur bei den Grünen von einem Bewusstsein für die Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit geprägt. Das freut nicht nur den Fraktionssprecher der Grünen, sondern ist auch ein Zeichen dafür, wie deutlich Lokalpolitik den Zeitgeist auszudrücken vermag. Ob es dabei um einen Generationentreffpunkt geht, an dem Jung und Alt die Natur ihrer Heimat genießen können, um die Festsetzung naturverträglicher Grundsätze in Bebauungsplänen oder die Mahnung, wenn schon einen Heckenschnitt auch ordentlich durchzuführen. Mindestens genauso wichtig ist aber auch eine mahnende Stimme, die die Euphorie da auszubremsen vermag, wo sie vielleicht Gutes will, ihren Ressourcen aber möglicherweise an anderer Stelle zielgerichteter einsetzen könnte, statt bereits Geregeltes noch einmal festzulegen. Umweltschutz und klimaschonende Politik sind längst keine „grünen Themen“ mehr. Dass sich auch die anderen Parteien damit auseinandersetzen, wie sie dazu beitragen können, dem Klimawandel entgegenzuwirken beziehungsweise seine Folgen abzufangen, ist löblich und notwendig. Wenn das Ganze dann auch noch so konstruktiv funktioniert wie in Altlußheim: umso besser.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.09.2019