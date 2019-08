Zwei Kangals eingezogen

Muskulös: Kangals sind aus der Türkei stammende Hirtenhunde. © dpa

Altlußheim.Die Gemeindeverwaltung hat in einem Privatgebäude in der Rheinhäuser Straße zwei Kangalhunde, einer rund drei Jahre und einer circa sechs Monate alt, beschlagnahmt. Die beiden Hunde seien durch mindestens fünf Bissvorfälle in Altlußheim und Hockenheim auffällig geworden, teilt die Verwaltung in einer Pressemeldung mit.

Der Leiter des Ordnungsamts, René Hoffmann, bedankte sich bei der Berufstierrettung Rhein-Neckar und der Hundestaffel Walldorf für die Unterstützung. Ohne deren Engagement hätte man die türkischen Hirtenhunde nicht so schnell beschlagnahmen können.

Die Tiere seien ohne Genehmigung im Haus und dem angrenzenden Gartenbereich, teilweise in viel zu kleinen Holzverschlägen oder dunklen Räumen gehalten worden, teilt das Ordnungsamt mit. Dem Halter seien die Hunde durch das mangelhaft gesicherte Gartentor entwichen, im Bereich „Niederfeld“ seien sie dann umhergestreunt.

Gegenüber anderen Hunden sollen sie sich äußerst aggressiv verhalten haben. Die beiden Tiere wurden vorübergehend in einem Tierheim untergebracht. rh

