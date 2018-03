Anzeige

Umbau schon im Sommer

Dieser Hoffnung schloss sich auch Heidi Sennwitz (FW) an, denn diese Sanitäranlagen hatten eine Sanierung dringend nötig. Nun hoffe sie aber erst einmal, dass die Fenster und Türen in den kommenden Sommerferien ausgetauscht werden können. Darin sah Gabriele Rösch (SPD) auch einen guten Beitrag zum Lärmschutz, denn der Unterricht würde, so sagte sie, oft durch die Kindergartenkinder von gegenüber gestört. Mit den neuen Fenstern würde ein schon lange gehegter Wunsch in Erfüllung gehen, betonte auch Ulrike Grüning (GLB). Doch auch bei ihr stand schon der nächste, die Erneuerung der Toiletten im Mittleren Schulhaus, an. Der Vergabe der Arbeiten an den günstigsten Bieter stimmten so alle Fraktionen zu.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.02.2018