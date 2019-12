1367 Euro gehen an Schüler in Karibik

Brühl.Jedes Kind auf der Welt hat das Recht auf eine Kindheit. „Wir sind dafür da, dass aus diesem Recht Wirklichkeit wird“, heißt es beim 2014 gegründeten Verein Hosanna. Der christliche Missionsdienst, der, wie es heißt, sich dorthin bewege, wo es Not und Armut gibt, unterstützt unter anderem mit Partnern die Kinder in der Hosanna-Grundschule in Puerto Plata im Norden der Dominikanischen Republik. In dieser Gruppe engagiert sich unter anderem die in der Gemeinde lebende Marcelina Bamberger.

„Da passt einfach alles“, ist sich der evangelische Seelsorger Marcel Demal sicher. Und so wurden nun zum Advent immerhin stolze 1367,54 Euro an die lateinamerikanische Hilfsorganisation übergeben. Zusammengekommen war die Spendensumme der Gemeindemitlieder durch einen Teil der Einnahmen beim Gemeindefest im Sommer, aber auch durch die regelmäßigen Kollekten bei Gottesdiensten. „Es ist schön, dass wir genau sehen, wohin unser Geld fließt und welchen Nutzen es dort im Alltagsleben hat“, betont Pfarrer Demal im Gespräch mit unserer Zeitung. Es könne nur gut sein, nachhaltig in die Bildung der Menschen vor Ort zu investieren, seien sich die Gemeindemitglied sicher.

Ein großer Pluspunkt des Projektes sei, dass die evangelische Kirchengemeinde durch Marcelina Bamberger eine direkte Ansprechpartnerin im Ort habe, wenngleich die Zusammenarbeit mit Hosanna schon länger laufe, als Bambergers Zugehörigkeit zur Brühler Gemeinde.

Für nächstes Jahr haben die Verantwortlichen für ihre Schule in Puerto Plata sogar eine Prognose von über 180 Schulkindern errechnet – das würde bedeuten, dass ein weiterer Lehrer eingestellt werden müsste. Ihr Programm heißt daher „Lumbrera del saber – Lernen gegen die Armut“. ras

