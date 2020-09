14 Bewohner evakuiert

Die Einsatzkräfte sind bei einem Mehr-familienhaus im Einsatz. © Feuerwehr

Brühl.Nachdem die Feuerwehr am Montagmorgen bereits bei der Suche nach einem Vermissten half (wir berichteten) und am selben Tag abends in der Hofstraße zu einer Rauchentwicklung gerufen wurde, rückten die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag erneut aus. Im Heiligenhag hatte um 16.05 Uhr ein privater Rauchwarnmelder ausgelöst.

Vor Ort wurde festgestellt, dass es in einer Wohnung in der Küche brannte. Sofort wurden 14 Personen, die sich noch in dem Mehrfamilienhaus befanden durch die Einsatzkräfte evakuiert. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Das Feuer wurde gelöscht und Teile der Küche abgebaut, um an versteckte Glutnester zu gelangen. Die Brühler wurden von ihren Ketscher Wehrkollegen unterstützt. zg/cb

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.09.2020