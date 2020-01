15 Bewerber um 12 Plätze

Brühl.Die Liste steht fest. Nachdem vor Weihnachten kurz vor Schluss der Bewerbungsfrist noch nicht genügend Kandidaten für die Jugendgemeinderatswahl angetreten seien (wir berichteten), haben sich inzwischen 15 Jugendliche und junge Erwachsene gefunden, sodass es sogar mehr Bewerber als Plätze in der Jugendvertretung gibt.

So treten Schüler Arthur Böhne (15 Jahre), Schülerin Franziska Bösinger (17), Student Georgios Bussianis (20), Schülerin Soraya-Emily Dargham (16), Auszubildende Sophie Falk (21), Auszubildende Nina Göhringer (19), Auszubildender Mika Henk (22), Schülerin Carolina Herm (15), Schüler Felix Lindenmeier (15), Schüler Stanley Noël (16), Schülerin Nida Pedersen (16), Schülerin Isabelle Reffert (14), Student Daniel Rohr (21), Student Aron Schneider (20) und Studentin Amelie Wagner (22) beim Urnengang der jungen Generation an.

Das Wahlrecht haben alle Jugendlichen, die zwischen Februar 1997 und Februar 2006 geboren wurden. Sie müssen ihren Hauptwohnsitz in der Hufeisengemeinde haben.

Jugendliche und junge Erwachsene, die bis Mitte nächste Woche keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, können ihre Unterlagen im Rathaus nachfordern.

Die Wahl erfolgt zum einen im Wahllokal – in der Marion-Dönhoff-Realschule – am Freitag, 7. Februar von 11 bis 12 Uhr, per E-Mail oder per Post. ras

