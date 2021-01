15 Infizierte in Brühler Pflegeheim

Brühl.„Bedauerlicherweise wurde in unserem Hause ein Bewohner positiv auf Covid-19 getestet“, heißt es am Montagmittag noch immer in einer aktuell veröffentlichten Stellungnahme des B+O-Seniorenzentrums in Brühl. Man stehe seither im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht, wird betont.

In einer Pressemitteilung des Rhein-Neckar-Kreises klingt es allerdings inzwischen ganz

...