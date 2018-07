Anzeige

Brühl.Eine 16 Jahre alte Schülerin ist in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) aus dem vierten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim habe die Jugendliche auf der Fensterbank in ihrem Zimmer gesessen und sich plötzlich erschreckt.

Dadurch habe die Schülerin wohl das Gleichgewicht verloren und sei neun Meter in die Tiefe gestürzt. Zunächst waren die Behörden von lebensgefährlichen Verletzungen ausgegangen, was sich in der Klinik zum Glück nicht bewahrheitete. Fremdverschulden oder einen Suizidversuch schließt die Polizei aus. sin