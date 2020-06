16-Jährige wird belästigt

Brühl.Eine Jugendliche ist am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr beim Spazierengehen von zwei ihr unbekannten männlichen Personen in unsittlicher Weise belästigt worden. Die Ermittler des Kriminalkommissariats in Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei mitteilt, lief die Jugendliche in Richtung Rhein, als sie zwei Männer hinter sich bemerkte.

Im Rheinfeld in Höhe des Rohrhofer Sees versuchte einer der beiden Männer die 16-Jährige zu umarmen. Das Mädchen wich aus und lief zügig weiter. Während der zweite Mann zurückblieb, folgte der Kleinere der 16-Jährigen und schlug ihr mit der flachen Hand auf den Po. Sie forderte ihn entschlossen auf, dies zu unterlassen.

Zeuge eilt zur Hilfe

Kaum hatte sie sich umgedreht, um schnell weiterzugehen, lief ihr dieser erneut nach und griff ihr nochmals ans Gesäß, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Ein bislang unbekannter Zeuge kam dem Mädchen zur Hilfe und verständigte unverzüglich die Polizei.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde laut Angaben der Polizei ein 23-jähriger Verdächtiger vorläufig festgenommen. Nachdem die Beamten erste polizeiliche Maßnahmen auf dem Revier durchgeführt hatten, wurde der Verdächtige wieder entlassen. pol

