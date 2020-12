22-mal Menschen in Not geholfen

Brühl.Vor genau 18 Jahren gegründet, erfreut sich die Brühler Stiftung für Menschen in Not einer beachtlichen Resonanz. Ziel der Stiftung ist es, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck in einem kurzen Lagebericht, „Menschen aus unserer Mitte, die unverschuldet in Not geraten sind, schnell und unbürokratisch zu helfen.“ Und genau das vermag die Stiftung dank einer gesunden Basis. Angefangen habe man mit rund 130 000 Euro, jetzt umfasse das Stiftungskapital beinah 1,4 Millionen Euro. „Geld, mit dem wir jedes Jahr 50 bis 60 Menschen helfen können.“

Die Stiftung ist eine Art Folgeorganisation des früheren Bürgerfonds, der sich vor allem aus den Erlösen des Rohrhofer Fischerfestes speiste. Schon damals war das Ziel, Menschen in Not schnell Hilfe zukommen zu lassen. Dabei, so Göck, gehe es manchmal um den Ersatz eines Kühlschrankes, Hilfen bei der Begleichung von Stromrechnungen oder auch Unterstützung bei den Mietzahlungen. Finanziert wird das Ganze ausschließlich aus den Erträgen des Kapitalstocks. Was in jüngster Zeit angesichts niedriger Zinsen jedoch zunehmend schwerfiel. Bei null Zinsen sind Erträge aus Kapital nicht mehr zu erwirtschaften. Deshalb entschied die Stiftung, dieses Jahr das Stiftungskapital zu einem kleinen Teil (weniger als 20 Prozent) auch am Aktienmarkt zu platzieren. Auch dank dieses Entscheides beläuft sich der Ertrag in diesem Jahr auf 6500 Euro. Hinzu kämen noch 5500 Euro aus 42 Einzelspenden.

Zuschuss für Brille oder Hörgerät

Aus diesem Ertragsstock flossen dem Stiftungszweck gemäß bis dato 4700 Euro ab. Dies, so Göck, bedeute 22-mal Hilfe für Menschen in Not. Da ging es um Hilfe für Kinder, die an Schullandheimen teilnehmen wollten, um Senioren, denen man einen Zuschuss zur neuen Brille oder einem Hörgerät gewährte, oder Familien, denen man lebensnotwendige Haushaltsgeräte ersetzte. Erstmals habe man auch einer kirchlichen Organisation geholfen, die dringend Schutzmaterial brauchte, um ihr nachbarschaftliches Engagement aufrechterhalten zu können. Die Stiftung, daran herrschte am Ratstisch kein Zweifel, gehöre zu den unverzichtbaren Institutionen in der Hufeisengemeinde. ske

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020