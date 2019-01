24 Kandidaten stehen auf der Liste

Brühl.Die Freien Wähler (FW) haben bei ihrer Nominierungsveranstaltung die Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 26. Mai erstellt. Der Vorsitzende Klaus Pietsch zeigte sich einerseits über die positive Resonanz bei den Mitgliedern und andererseits hinsichtlich des Interesses von bislang noch nicht in der Kommunalpolitik aktiven Menschen aus der Gemeinde erfreut. Möglicherweise, so Pietsch, sei dies auch ein Zeichen der fortgesetzt feststellbaren Tendenz sich, außerhalb der traditionellen Parteienlandschaft zu engagieren.

Nach der Begrüßung stellten sich die Kandidaten vor. Bevor es zur eigentlichen Abstimmung kam, wurde auf Vorschlag des Vorsitzenden die Kreis- und Gemeinderätin Claudia Stauffer zur Wahlleiterin und Wilfried Seitz sowie Eva Wilhemi-Stauffer zu ihren Wahlhelfern gewählt. Nach umfassender Erläuterung der juristischen Regularien und Eröffnung eines entsprechenden Wahlvorschlags des Vorstands, konnte gewählt werden. Es wurde beschlossen, die vorgelegte Gesamtliste des Vorstandes als Ganzes zur Abstimmung zu bringen. Kurz darauf konnte Claudia Stauffer das Votum verkünden. Einstimmig fanden der Wahlvorschlag und die Reihenfolge der Bewerber die Zustimmung der Wahlberechtigten.

Auf den Spitzenplatz wurde Claudia Stauffer gewählt. Die 58-jährige Richterin am Amtsgericht Weinheim wurde erstmals vor 20 Jahren in den Gemeinderat gewählt – damals nonoch für die CDU. Sie vertritt die Interessen Brühls seit 15 Jahren im Kreistag. Auf dem zweiten Platz folgt der 48-jährige Jens Gredel. Der selbstständige Radio- und Fernsehtechniker ist bereits seit 15 Jahren im Gemeinderat und seit zehn Jahren im Kreistag aktiv. Platz drei des Wahlvorschlags belegt die Fraktionsvorsitzende der FW im Gemeinderat, Heidi Sennwitz (61). Die Diplom-Finanzwirtin ist seit 15 Jahren Gemeinderätin. Auf Platz vier wurde Thomas Zoepke (62) gewählt. Der Vorsitzende des Gewerbevereins und des Stiftungsbeirats der Brühler Stiftung „Sternenglück“ betreibt seit nahezu 30 Jahren eine Versicherungsvertretung in Brühl. Auf dem fünften Platz folgt Klaus Pietsch. Der 59-jährige Polizeidirektor kandidiert erstmals für den Gemeinderat. Er ist seit 2016 Vorsitzender der FW. Die kaufmännische Angestellte Ursel Calero Löser (71) belegt Platz sechs. Sie rückte 2018 für Werner Fuchs in den Gemeinderat nach. Die stellvertretende Vorsitzende ist in vielen Brühler Vereinen aktiv.

Aktiv in den Vereinen

Auf Platz sieben findet sich die 26-jährige Immobilienkauffrau Carolin Musliu. Als ehemalige Jugendgemeinderätin hat sie sich schon sehr früh in der Gemeinde engagiert und ist seit einigen Jahren auch im Vorstand der FW aktiv. Die achtplatzierte Elke Schwenzer (66) bewirbt sich erstmals für den Gemeinderat. Als stellvertretende Vorsitzende des SV Rohrhof und langjährige Bedienstete im Rathaus Brühl ist die engagierte Rentnerin allerdings keine Unbekannte in der Hufeisengemeinde. Auf Platz neun folgt ein weiterer Neuling. Der 54-jährige Frank Moeltgen ist als Ehrenpräsident der Kollerkrotten immer noch aktiv im Verein und ist mit seinem Engagement eine feste Größe im Gemeindeleben. Auf Platz zehn kandidiert mit Johannes Himmes (61) ein langjähriges Mitglied der FW. Der Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeits- und Mietrecht hat seine Kanzlei in Sozietät mit einem Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälten in Schwetzingen. Auf den Plätzen elf bis 13 finden sich wieder neue Namen und Gesichter. Die 37-jährige Rechtsanwältin Eva Wilhelmi-Stauffer, in Speyer als Fachanwältin für Arbeitsrecht tätig, setzt damit die lange Tradition kommunalpolitischen Engagements in ihrer Familie fort. Ihr folgt der 31-jährige Vertriebsexperte Daniel Triebskorn, der aus einer der ältesten Brühler Familien stammt. Platz 13 wird von der 41-jährigen Kauffrau für Bürokommunikation, Johanna Wolff, eingenommen. Sie ist durch ihr Engagement im Vorstand der Bürgerinitiative gegen den Ausbau der Strommasten auf Brühler Gemarkung bereits öffentlich in Erscheinung getreten.

Langjährige Mitglieder der FW sind auf den Plätzen 14 bis 16 zu finden: Der 51-jährige Diplom-Finanz- und Betriebswirt Michael Schäfer ist im Vorstand der Freien Wähler tätig. Mit der 60-jährigen Großhandelskauffrau Angelika Herm folgt ihm auf Platz 15 eine in mehreren Vereinen überaus engagierte Kandidatin. Die selbstständige Lehrkraft Chantal Lemmert (65) auf Platz 16 ist ebenfalls seit vielen Jahren im Vorstand der Freien Wähler aktiv tätig. Mit der 43-jährigen Sandra Heiland, bei einem internationalen Konzern als Rechtsanwältin tätig, folgt auf Platz 17 ein weiteres neues Gesicht. Fortgesetzt wird die Liste auf den Folgeplätzen mit dem 71-jährigen Michael Angermann (Platz 18), dem 64-jährigen selbstständigen IT-Kaufmann und Vorstandsmitglied der FW, Martin Habermehl (Platz 19), und dem 67-jährigen Wilfried Seitz (Platz 20). Auf Platz 21 wurde der Servicetechniker Sven Walter (47) gewählt. Durch seine Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des TV Brühl ist auch er kein Unbekannter. Komplettiert wird die Liste schließlich durch den 63-jährigen Peter Schmitt. Als Ersatzkandidaten wurden der Sportphysiotherapeut Karlheinz Wolf (73) und Fernando Calero-Löser (72) gewählt. Im Anschluss wurden auch die Brühler Kandidaten für die Nominierungsveranstaltung der FW zur Kreistagswahl von den Mitgliedern gewählt. Bei der am Mittwoch, 30. Januar, in der Ratsstube stattfindenden Veranstaltung werden sich Claudia Stauffer, Jens Gredel, Heidi Sennwitz und Eva Wilhelmi-Stauffer zur Wahl stellen.

„Die Freien Wähler haben damit eine sehr ausgewogene und gut abgestimmte Liste für die Kommunalwahl gefunden“, meint Pietsch. „Die Kandidaten repräsentieren die Bevölkerung der Hufeisengemeinde und zeichnen sich durch ihr vielfältiges Engagement im Gemeindeleben aus.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.01.2019