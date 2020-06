25 Jahre im Dienste seiner Bewohner

Brühl.2020 ist für das B+O-Seniorenzentrum mit Hauptsitz in Brühl ein besonderes Jahr. Seit Juni 1995 betreibt Familie Oldewurtel die soziale Einrichtung in der Mannheimer Landstraße. Mit Herz und Kompetenz wurde das Konzept des Hauses in diesen 25 Jahren stets reflektiert und erweitert.

Mittlerweile basiert die Arbeit mit und für die anvertrauten Menschen auf vier Säulen: Dazu zählen die Lang- und Kurzzeitpflege, die Tagespflege im Hauptsitz in Brühl, der Ambulante Pflegedienst mit Standorten in Brühl, Oftersheim und Speyer sowie eine hauseigene, öffentliche Praxis für Physiotherapie. Ziel der Familie Oldewurtel ist es, alle Leistungen aus einer Hand anbieten zu können, um eine bedarfsgerechte Betreuung sowie individuelle Therapiemöglichkeiten zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk wird auf die Kooperation der verschiedenen Säulen gelegt, um auch in persönlichen Krisenzeiten für die Angehörigen ein sicherer und kompetenter Partner zu sein.

Auf weltweite Krisen wie die aktuelle Corona-Pandemie kann das B+O-Seniorenzentrum hingegen weniger direkten Einfluss nehmen. Eigentlich sollte das alljährliche Sommerfest im Juli zu einer ganz besonderen Jubiläumsfeier erweitert werden. Doch ein öffentliches Feiern ist in der kommenden Zeit leider nicht gefahrlos umsetzbar, weshalb das Fest schweren Herzens abgesagt werden musste.

Für die Bewohner gibt es aber trotz der außergewöhnlichen Umstände viel Abwechslung. Um einem drohenden „Lagerkoller“ entgegenzuwirken, startete das B+O-Seniorenzentrum bereits diverse Aktionen. So spielte das bekannte Rosenthal-Duo – mit dem notwendigen Sicherheitsabstand – im Hof. Auch ein Ballonwettbewerb erfreute die Bewohner. Vom großen Innenhof starteten die Ballons ihre Reise, samt Antwortkarte zum Zurücksenden durch mögliche Finder.

„Es ist ein symbolischer Akt, um den uns anvertrauten Menschen vor Augen zu führen, dass auch während dieser Krisenzeit die Welt nicht an unserer Türschwelle endet, auch wenn es sich vielleicht gerade so anfühlt“, führt Lisa Oldewurtel, Assistentin der Geschäftsführung, aus. „Wir erhalten viel Unterstützung von außen. Menschen, die Hilfe anbieten, kostenlose Events veranstalten oder uns einfach eine kleine Freude machen wollen.“

Für Bewohner und Angehörige wird die Möglichkeit zum Videochat per Skype seit Wochen gerne genutzt. Angehörige können sich mit ihren Verwandten mittlerweile aber auch per „Fensterbesuch“ austauschen. Und nach der neuesten Verordnung des Landes sollen mit entsprechenden Schutzmaßnahmen bald Besuche in der Einrichtung möglich sein.

Als jahrelanger Garant für gute Pflege und Service in allen Bereichen arbeitet das B+O-Seniorenzentrum auch während der Corona-Pandemie an einem passenden Konzept, um Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Für das Personal, das nicht nur in diesen schwierigen Zeiten viel leistet, spendiert die Geschäftsleitung regelmäßig Highlights wie Pizza, ein gesundes Frühstück oder leckere Gerichte vom Schwetzinger Küchenprofi Tommy R. Möbius. Auf diese Weise schafft es das Team des B+O-Seniorenzentrums, sein Jubiläum auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten auf einfallsreiche Weise zu feiern. beju

