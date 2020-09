37 000 Kilometer sind zu schlagen

Brühl.Die Einwohner der Gemeinde treten wieder kräftig in die Pedale. So fiel der Startschuss zur Kampagne „Stadtradeln“. Die Hufeisengemeinde nimmt zum dritten Mal an der Aktion des Klima-Bündnisses teil. Wegen der Corona-Pandemie war die Veranstaltung im Mai abgesagt worden.

Jetzt gab es doch noch einen Termin für die Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises, die bis Samstag, 10. Oktober, an der

