46-Jähriger schwer verletzt gefunden

Brühl.Ein Passant hat einen Mann regungslos auf einem Skateboard auf der Fahrbahn gefunden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 20.45 Uhr, als der Passant im Rheinweg, Ecke Hofstraße in Richtung Rohrhofer See unterwegs war. Der 46-Jährige, der regungslos auf der Straße lag, hatte augenscheinlich Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen in nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Skateboard wird mit einem Elektromotor mit Fernbedienung betrieben. Da es bislang keine Hinweis gibt, wie es zu dem Unfall kam und ob andere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese können sich bei der Dienststelle Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83 39 70, oder bei der Polizei Schwetzingen, Telefon 06202/28 80 melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.09.2019