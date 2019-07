51-Jährige kollidiert in Unterführung mit Laster

Brühl.Eine 51-jährige Frau befuhr am Mittwoch, 31. Juli, gegen 11.45 Uhr mit ihrem Nissan die Landesstraße 599 in Richtung Brühl. In einer leichten Linkskurve unter der Unterführung der BAB 6 kam die Frau aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem MAN-Lkw mit Auflieger, der von einem 28-Jährigen gelenkt wurde, teilt die Polizei mit.

Durch den Zusammenprall wurde der Nissan der 51-Jährigen zunächst an die Wand der Unterführung abgelenkt und stieß danach mit einem VW Bus und einem VW Passat zusammen, die von ihren Fahrern ebenfalls in Richtung Brühl gesteuert wurden.

Landstraße Stunden gesperrt

Die Fahrerin des Nissans wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen momentan allerdings noch keine Erkenntnisse vor, teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr Schwetzingen, die zum Unfallort geeilt war, befand sich mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Bei der Kollision mit vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 27 000 Euro. Die Landesstraße 599 zwischen der Einmündung zur Landesstraße 690 und der Brühler Landstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis nach 16 Uhr an, danach wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, teilt die Polizei mit. pol

