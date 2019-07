80-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Ketsch.Verletzt wurde ein 80-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall am Montag, 1. Juli, kurz vor 10 Uhr in der Enderlestraße. Eine 61-Jährige hatte unachtsam die Fahrertüre ihres geparkten VW-Golf geöffnet, so dass der ordnungsgemäß in Richtung Herzogstraße fahrende Zweiradfahrer dagegen stieß und stürzte, heißt es seitens der Polizei.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch das Rote Kreuz musste der verletzte Rollerfahrer in das Schwetzinger Krankenhaus eingeliefert werden.

An den Fahrzeugen entstand zudem ein Schaden von über 500 Euro, heißt es in der Polizeimeldung abschließend. ras/pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.07.2019