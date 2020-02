8000 Euro Schaden bei Wendemanöver

Brühl.Ein 65-Jähriger aus Mannheim stammender Mercedes-Fahrer hat am Montagvormittag auf der Bundesstraße 36 einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz vor der Unterführung unter der Autobahn leitete der Fahrer laut Polizei ein Wendemanöver ein, übersah dabei jedoch eine 80-jährige Mercedes-Fahrerin.

Bei ihrem Ausweichmanöver geriet sie auf die Gegenfahrbahn und den Grünstreifen, überfuhr eine Warnbake und kam nach rund 70 Metern zum Stillstand, berichten die Beamten. Zu einer Berührung mit dem anderen Fahrzeug kam es nicht.

Der 65-Jährige setzte zunächst seine Fahrt fort, kehrte aber noch vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung an die Unfallstelle zurück. Die Ermittlungen dauern noch an. An dem Mercedes der 80-Jährigen entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020