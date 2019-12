81-Jähriger wird verletzt

Brühl.Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch wurde ein 81-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Mitarbeiter einer in der Julia-Lanz-Straße tätigen Baufirma hatten gegen 11 Uhr dicke Schläuche an einen Hydranten angeschlossen und diese anschließend, wie die Polizei mitteilt, ungesichert von der Mannheimer Landstraße über den Rad- und Gehweg in die Julia-Lanz-Straße verlegt.

Der 81-Jährige, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Mannheim unterwegs war, wurde – wie die Ermittlungen ergaben – von einem Wasserstrahl des undichten Schlauchs im Gesicht getroffen.

Bauarbeiter fahren einfach weg

Durch den Schreck und das Überfahren des ungesicherten Schlauchs sei der Senior gestützt, heißt es in der Polizeimeldung, und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und die genaue Schwere seiner Verletzungen liegen der Polizei derzeit keine näheren Informationen vor.

Nach dem Sturz hätten zwei Arbeiter den Hydranten und Schläuche abgebaut, alles in einem Fahrzeug verstaut und seien davongefahren, sagt die Polizei, die nun wegen Unfallflucht ermittelt. zg/ras

