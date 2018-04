Anzeige

Brühl.Wenn in der Kurpfalz jemand sagen möchte, dass er irgendwie irgendwohin gekommen ist, dann sagt er gern, er sei über „ Ketsch – Brühl – Antwerpen“ gefahren. In unserer Zeitung vertrat Werner Schilling die nicht unumstrittene Meinung, das geflügelte Wort käme von den Haltestellen der Nebenbahn „Ketsch – Brühl – An den Werften“. Der Zugverkehr wurde Mitte der 1960-er Jahre eingestellt, doch das geflügelte Wort blieb als Verballhornung erhalten.

Inzwischen meldeten sich Leser zu Wort, die eine andere Ursache für die Redewendung sehen. Als „viel wahrscheinlicher“ als die Bahngeschichte sieht etwa der Ketscher Günther Martin, der sich auf Heimatforscher Hansjörg Küster beruft, die Flößerei auf dem Rhein. Zu den großen Flößen, die nach Holland fuhren, lieferten der Schwarz- und Odenwald Stämme, die auf dem Rhein transportiert wurden.

Hauptflöße in Ketsch gebunden

„Ein Hauptfloß besteht aus vielen kleineren herbeigeschwemmten Flößen, die theils zu Speyer, Ketsch und Mannheim, theils zu Mainz, zu größeren Ganzen verbunden und zu Coblenz und Andernach vollständig ausgebaut, verproviantirt und ausgerüstet werden“, heißt es in einem Buch Küsters. Es ging mit den Flößen also von Ketsch, Brühl und über die Schelde dann auch nach Antwerpen.