Als ich noch ein junger Redakteur war – und glauben Sie mir: das ist lange her – da wurde im Gemeinderat die Idee aufgebracht, dem Fußballverein Brühl eine neue Heimstätte zu geben. Argumente damals waren die Entwicklungsmöglichkeiten des Vereins und die städtebaulichen Chancen der Kommune. Ein neues Sportareal hatte man damals westlich der Rohrhofer Straße im Visier. Inzwischen liegen dort einige Ausgleichsflächen für Neubaugebiete, in denen sich auch Eidechsen und Insekten wohlfühlen sollen.

Später dann wandert die Idee des Sportparks geografisch hinunter zum Turnverein. Das ist auch schon ewig her. Nach und nach konkretisierten sich die Pläne, die auch immer öffentlich diskutiert wurden – vielleicht sogar öffentlicher als mancher Beteiligte es gern gehabt hätte.

Und nun rollen die Bagger. Zeitgleich kommt eine Online-Petition. Initiator ist ein Bürger, der in der ewig langen Diskussion um den Sportpark bisher nicht wirklich zu hören war. Gemäß der Diskussion auf der Seite ist das Kind inzwischen aber in den Brunnen gefallen. Und die Argumente ziehen nicht wirklich. So will man das Geld für wichtigere Dinge ausgegeben sehen – welches Geld? Wenn der Fußballverein nicht umziehen kann, wird kein Geld generiert. Soll also der Verein aufgelöst werden?