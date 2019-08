Abenteuerland auf jenseitigem Flussufer erobert

Brühl.Eine moderne Kindertagesstätte und ein lustiger Pfälzer Nachmittag mit gemeinsam gesungenen Schlagern wie „Auf, ihr Brüder, in die Pfalz“, der spontan auf „Auf, ihr Brühler, in die Palz“ umgedichtet wurde, waren das Kontrastprogramm für 40 Brühler Einwohner der älteren Generation, die an der zweiten Seniorenbegegnung in Otterstadt teilnahmen. Die launige Begrüßung der Badener durch den

...