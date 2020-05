Abheben zum Papierfliegertag

Hallo Kinder! Bastelt ihr auch so gerne Papierflieger wie ich? Meine fliegen leider nie so richtig weit. Aber zum heutigen Tag des Papierfliegers versuche ich mal wieder mein Glück. Macht doch gleich mal mit! Dafür braucht ihr nur ein Blatt Papier. Das wird der Länge nach in der Mitte zusammen- und wieder auseinandergefaltet. Dann knickt ihr die beiden oberen Ecken zur Mittellinie. Die entstandene Spitze klappt ihr nach unten. Nun faltet ihr die oberen Ecken noch einmal zur Mittellinie. Von der Spitze lugt dann noch ein Rest hervor. Diesen knickt ihr nach oben. Jetzt dreht ihr den Flieger auf die Rückseite und mit der Spitze nach links. Klappt die untere Seite auf die obere. Zum Schluss bastelt ihr die Tragflächen, indem ihr die Oberkanten zur Unterkante knickt. Und schon ist euer Flieger bereit zum Abheben! Ich wünsche euch einen guten Flug mit euren Maschinen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020