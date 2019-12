Abschied an Weihnachten

Brühl/Ketsch.Nach dem Konzertabend zu Jenkins’ „Requiem“ begleitet die Kantorei das Weihnachtshochamt am Mittwoch, 25. Dezember, in der katholischen Schutzengelkirche, Beginn des Gottesdienstes ist um 10 Uhr. Mit Auszügen aus der dreistimmigen Messe in F von Jacques-Nicolas Lemmens für Chor, Orgel und Solisten wird auch offiziell der Kirchenmusiker, Organist und Kantor Jens Hoffmann verabschiedet, der ab Januar 2020 als Organist in der Schweiz tätig sein wird.

Jens Hoffmann, seit Oktober 2016 als Kirchenmusiker und Kantor in der Seelsorgeeinheit tätig, vereinte nicht nur die Kirchenchöre Brühl und Ketsch zur Kantorei (2018), sondern startete auch Projekte wie den Kammerchor „Ars Nova“, den Jugendchor „Teenie Tones“ und die gregorianische Gruppe „Vox Buwelensis“. Mit musikalischen Liederabenden, Orgelsoiréen und musikalischen Gästen in der Reihe „Auszeit – Abendmusik in Brühl und Ketsch“ zeigte er, welche Wege moderne Kirchenmusik vor Ort noch gehen kann.

Neue Herausforderungen

Unter Hoffmann stellten sich die Sänger der Kantorei neuen musikalischen Herausforderungen. Sein Weggang bedeute Abschied und Neuanfang, der im Gottesdienst einen würdigen Rahmen finden soll.

Die Suche nach adäquater Neubesetzung der Stelle läuft auf Hochtouren. Auch in der Weihnachtspause wird es Gespräche der Verantwortlichen dazu geben. zg

