Kinderkreuzwege gut besucht

Ein Rückblick zu den gesamten Ostergottesdiensten war Pfarrer Erwin Bertsch wichtig, wie er betonte. Auch die Andachten in der Karwoche wie der liturgische Nachtweg der KJG in Brühl, und sehr gut besuchte Kinderkreuzwege wurden in den Fokus genommen. Grundsätzlich war man mit der Verteilung – besonders der Festgottesdienste an Ostern – zufrieden. Aufkeimenden Diskussionen zu den jeweiligen Örtlichkeiten müssen Argumente zur Ortsbindung, notwendige Größe der Emporen für Chor und Orchester entgegengehalten werden. Lobend erwähnt wurde der kinderfreundliche Familiengottesdienst der evangelischen Gemeinde Ketsch am Ostersonntag, auch der Besuch der Auferstehungsfeier der evangelischen Gemeinde Brühl gehören zur ökumenischen Verbundenheit.

Die Genehmigung der Satzung der Kantorei, Berichte aus dem Arbeitskreis für die Entwicklung neuer Ideen zu den Helferfesten waren die nächstens Punkte. Bertsch berichtete zudem vom Abschluss des Gebäudekonzeptes beim Pfarrzentrum Brühl und beim Pfarrheim Ketsch. Wo der konkrete aktuelle Bedarf liege, wird nun durch Befragung der Nutzer ermittelt.

Judith Kah verlässt Gemeinde

Diakon Heiko Wunderling informierte zum geplanten Podiumsgespräch am 9. Oktober im Pfarrzentrum zu der Thematik „selbstbestimmtes Sterben, Patientenverfügung“. Namhafte Experten seien dafür gewonnen werden.

Pastoralreferentin Judith Kah will die Kirchengemeinde mit Beginn der Sommerferien verlassen. Ihre Verabschiedung bei einem Gottesdienst mit anschließendem Umtrunk böten Gelegenheit zu persönlichen Worten – der Termin soll noch bekannt gegeben werden. Die Pastoralreferentenstelle sei ausgeschrieben – „man muss auf Bewerber hoffen“, so Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marianne Faulhaber.

Sie informierte zum Fronleichnamsfest am Donnerstag, 31. Mai, im Pfarrgarten Ketsch mit Gottesdienst und anschließendem geselligen Beisammensein. „Glaube und gelebte Gemeinschaft gehören an diesem Tag unter freien Himmel – bei hoffentlich schönem Wetter – zusammen“, so Faulhaber. mf

