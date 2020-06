Abstand zwischen den einzelnen Schützen muss gewährleistet sein

Brühl.„Lange, aber mit viel Geduld und Verständnis, haben die Schützen der Sportgemeinschaft darauf gewartet, ihren geliebten Schießsport unter Beachtung der neuen Regelungen und Lockerungen der Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg, wieder ausüben zu dürfen“, stellt Reinhard Baumann, zweiter Vorsitzender des Vereins, in einer Pressemitteilung fest. Nun sei es soweit, der Schießbetrieb werde wieder aufgenommen.

Eine von vielen Voraussetzungen sei gewesen, dass bei der Anfahren der Vereinsaktivitäten die Grundsätze des Infektionsschutzes eingehalten und die vorgeschriebenen Auflagen wie Hygiene-und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. In weiser Voraussicht hatten Oberschützenmeister Andreas Vock und Oberschießleiter Ulrich Fitterer zusammen mit Baumann bereits Ende April über mögliche Öffnungsszenarien nachgedacht und ein konkretes Vorgehen beziehungsweise einen Plan für die behutsame Aufnahme sowie den Ablauf des Schießbetriebes bei gemeinsamen sportlichen Aktivitäten entwickelt, heißt es.

So sind die Schießzeiten für jeden einzelnen Schützen zunächst mit einem zeitlichen Fenster von maximal 30 Minuten vorgegeben. Sie müssen vorab telefonisch angemeldet werden – bei gleichzeitiger elektronischer Erfassung in einem dafür selbstentwickelten Belegungsplan. Die jeweils nummerierten Schießstände seien in Folge der 1,5-Meter-Regel zahlenmäßig reduzierten worden, um die Abstände zwischen den einzelnen Schützen einhalten zu können.

Baumann erklärt das weitere Vorgehen: „Es erfolgt eine Einschleusung wie gewohnt über den Eingang am Tor vor dem Betreten des Schießstandes zunächst in einen sogenannten Verfügungsraum, in dem alle Sitzplätze und Tische mit dem gebotenen Abstand mittels Markierung gekennzeichnet sind. Nach Beendigung der Schießübungen auf dem Langwaffen- beziehungsweise Kurzwaffenstand erfolgt dann die Ausschleusung über den Hinterausgang der Schießanlage.“ zg

