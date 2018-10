Achterbahn der Gefühle

Sie bieten eine ungebremste Achterbahn-fahrt der Gefühle, die „Schönen Mannheims“. © Jeschke

Brühl.„Früher war alles besser!“ So lautet das Credo am Donnerstag, 8. November, ab 20 Uhr in der Festhalle, wenn das Programm „Ungebremst“ der Kabarettgruppe „Schöne Mannheims“ aufgeführt wird. Einst, so ist sich das Quartett einig, musste man als Frau zum Aufpolieren des Selbstbewusstseins nur mal eben an einer Baustelle vorbeistolzieren. Das sei heute vorbei. Jenseits der 40 habe man die besten Chancen, sich einen Mann auf dem Friedhof zu angeln – oder beim Urologen.

„Teufelsweiber“, „Mannheims schönste Giftspritzen“, „Hochmusikalische Powerfrauen“ – das sind nur einige von vielen Bezeichnungen, mit denen man das fröhliche Quartett seit seiner Gründung 2011 bedacht hat. Nach dem großen Wurf „Hormonyoga“ gehen die Schönen Mannheims in ihrem aktuellen Bühnenprogramm „Ungebremst“ gewohnt frech und charmant ihrer eigenen musikalisch-szenischen Wege, um sowohl Drastisches als auch Klassisches zu zelebrieren.

Einen wichtigen Qualitätstest haben die vier dabei schon bestanden: Bei Künstlern ist es das zweite Werk, mit dem sie die Qualität des ersten bestätigen und ihre Kontinuität auf hohem Niveau nachweisen. Die einzigartige Mischung aus Pop, klassischer italienischer Arie, hebräischem Folk, Chanson, urkomischen Sketchen und eigenen musikalischen Kompositionen, die das Publikum mitreißen in ein Wechselbad der Gefühle, macht ihnen so schnell niemand nach. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.10.2018